A causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza di sgombero delle ultime unità immobiliari della Vela Gialla, già diffidate lo scorso 7 ottobre, site al quartiere Scampia in via della Resistenza isolato C.

