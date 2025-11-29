Sciame sismico ai Campi Flegrei, due scosse a 11 secondi di distanza

- pubblicità -

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate ai Campi Flegrei nel pomeriggio di ieri alle ore 16:29 in rapidissima successione una dietro l’altra.

I sismi sono stati avvertiti in maniera distinta a Pozzuoli, ma anche a Bacoli, Quarto, Licola e nella parte ovest di Napoli stessa.

La magnitudo è stimata tra 2.6 e 2.7 gradi e la profondità tra 1 e 2 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato due scosse di terremoto nel pomeriggio del 28 novembre, in rapida successione, nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli.

I due sismi si sono verificati a distanza di 11 secondi, il primo alle 16:29:30, con una magnitudo di 2.6 e il secondo alle 16:29:41 con una magnitudo di 2.7.

Come spesso accade in questa zona, che ha una natura geologica molto particolare, le scosse sono state seguite da un potente boato che è stato avvertito nei pressi dell’epicentro, come comunicato anche dal Comune di Pozzuoli:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 16:29 ora locale (UTC ore 15:29) del 28/11/2025, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Ed è stato proprio il boato, più che la scossa in sè a spaventare i cittadini, “sembrava una bomba”.