Scienza in orbita! weekend a Città della Scienza

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Scienza in orbita! Alla scoperta dell’avventura umana oltre l’atmosfera. Un fine settimana per guardare il cielo con occhi nuovi, lasciarsi sorprendere dalla scienza e vivere da vicino il fascino dell’esplorazione spaziale.

Sabato 11 e domenica 12 aprile Città della Scienza invita famiglie, bambini e curiosi di ogni età a un viaggio speciale, in occasione della Giornata Internazionale dei Viaggi dell’Uomo nello Spazio, che si celebra il 12 aprile e ricorda il primo volo di Jurij Gagarin.

Sarà un weekend pensato per unire divertimento, scoperta e partecipazione attiva, con laboratori interattivi, sfide scientifiche, giochi enigmistici, attività hands-on e momenti di divulgazione capaci di trasformare ogni visita in un’esperienza da vivere con entusiasmo e immaginazione. Dalle galassie alle costellazioni, dagli aeroplanini ai lanciatori, fino ai segreti dell’aria e delle forze che regolano l’Universo, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che rende la scienza accessibile, sorprendente e profondamente coinvolgente.

Tra le proposte del fine settimana ci saranno “Polvere di Stelle”, laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni dedicato alle galassie e alle loro forme, “Il lanciamissili”, attività per i più grandi in cui un aeroplanino di carta diventa l’occasione per scoprire la fisica del volo, ed “Enigmi dallo Spazio: Missione Galattica”, una sfida pensata per gli 11-13 anni tra costellazioni, cruciverba, puzzle e parole nascoste. Per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni ci sarà anche “C’è vita lì fuori? Abitabilità ed esplorazione umana dello spazio”, un percorso integrato che nel weekend propone il sabato attività di astrobiologia e la domenica esperienze dedicate all’esplorazione spaziale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Domenica 12 aprile sarà inoltre possibile partecipare a “Caccia all’astro perduto!”, una caccia al tesoro astronomica a cura di UAN – Unione Astrofili Napoletani, pensata per avvicinare bambini, famiglie e gruppi scolastici ai misteri del cosmo attraverso indizi, giochi e piccole sfide. Per il pubblico di tutte le età andrà in scena anche “Tira aria di… Spazio”, science show che racconta con semplicità e stupore un elemento tanto invisibile quanto fondamentale come l’aria.

Non mancheranno, come sempre, gli exhibit del museo interattivo Corporea, con la presenza del robot umanoide Aphel, e la possibilità di vivere l’emozione di un viaggio tra stelle e pianeti nel Planetario. All’interno di Corporea, inoltre, sarà possibile osservare una speciale vetrina dedicata al cibo degli astronauti, con esempi di pasti sviluppati per le missioni spaziali, per scoprire come la scienza accompagni anche la vita quotidiana in orbita.

Accanto alle attività del weekend, il pubblico potrà visitare anche “SensAzioni: esplora i 5 sensi”, la mostra interattiva ospitata al Padiglione Galilei fino al 29 giugno 2026, e la mostra permanente “Insetti & Co.”, dedicata al mondo degli artropodi.

www.cittadellascienza.it