Sciopero generale CGIL venerdì 12

Sciopero nazionale venerdì 12 dicembre proclamato dalla Cgil, in tutti i settori pubblici e privati.

Trasporti, scuole, uffici pubblici, sanità molti i settori a rischio.

Sono coinvolti i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di numerose città italiane: dai bus ai tram, fino ai treni. Possibili disagi anche per la scuola, la sanità e alcuni servizi della pubblica amministrazione. Sono invece esclusi gli aerei, per i quali si sono verificare numerose manifestazioni anche nelle settimane precedenti.

Come di consueto, saranno garantiti i servizi essenziali e verranno fissare delle fasce di garanzia o delle corse minime dei mezzi pubblici. I disagi per i cittadini, comunque, saranno inevitabili.

La CGIL ha indetto uno sciopero generale per venerdì 12 dicembre che coinvolgerà il settore pubblico e quello privato, mettendo a rischio i trasporti pubblici locali e regionali, la scuola, la sanità e i servizi della pubblica amministrazione, inclusi servizi in appalto e attività strumentali. I lavoratori incroceranno le braccia per l’intera giornata in segno di protesta contro la Legge di Bilancio 2026.

I sindacati dei lavoratori intendono chiedere al Governo risposte concrete su salari, pensioni, precarietà e investimenti pubblici. In particolare, la CGIL chiede l’innalzamento dell’età pensionabile e la stabilizzazione delle migliaia di lavoratori precari (in particolare quelli del settore scolastico).

Vengono poi richiesti maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione, piuttosto che spendere denaro nel riarmo, oltre alla richiesta di una riforma fiscale più equa e progressiva.

Con questo sciopero, che è solo uno dei tanti previsti dal calendario degli scioperi di dicembre 2025, si vogliono sostenere i lavoratori impegnati nel rinnovo dei contratti e sollecitare il Governo a un confronto costruttivo.

Roma, Milano, Firenze, Torino: le principali città italiane si preparano all’ennesimo sciopero dei mezzi pubblici e non solo. Per la giornata di venerdì 12 dicembre sono previsti disagi in tutta Italia, soprattutto per chi dovrà muoversi con i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, in particolare con i treni. Sono esclusi, al momento, gli aerei.

Per quanto riguarda i treni, lo stop è previsto dalle 00:00 alle 21:00, con possibili cancellazioni e ritardi su diverse tratte. La conferma dello sciopero arriva proprio dal sito di RFI: «Dalle ore 00:01 alle ore 21:00 di venerdì 12 dicembre 2025 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione». Saranno garantite corse minime ed essenziali.

A Milano, il trasporto pubblico locale gestito da Atm (metro, bus e tram) dovrebbe funzionare regolarmente, ma restano a rischio i treni del Passante ferroviario gestiti da Trenord. Per verificare i servizi e le fasce garantire è utile consultare i siti web delle singole amministrazioni comunali o locali.

Anm informa che venerdì 12 dicembre 2025 la Organizzazione Sindacale CGIL aderisce allo sciopero generale di 24 ore.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 6:30, da Centro Direzionale ore 7:10. Ultima corsa da Piscinola ore 9:15, da Centro Direzionale ore 9:13. Riprende con prima corsa da Piscinola ore 17:07, da Centro Direzionale ore 17:47. Ultima corsa da Piscinola ore 19:40, da Centro Direzionale ore 19:39.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9:08, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L’ultima corsa serale garantita è alle ore 19:50.

In caso di adesione allo sciopero non saranno effettuati i prolungamenti di Metro e Funicolari.

QUI gli aggiornamenti per quanto riguarda EAV

Sempre per la giornata del 12 dicembre sono previste interruzioni del servizio scolastico: alcune lezioni potrebbero non essere garantire a seconda dell’adesione del personale docente e non.

Allo stesso modo, anche altri servizi pubblici non essenziali potrebbero non essere garantiti: nella comparto sanitario, per esempio, si potrebbero verificare interruzioni del servizio o rallentamenti nelle operazioni di supporto. Negli uffici pubblici, invece, potrebbero verificarsi chiusure parziali o riduzioni del personale, con possibili disagi per i cittadini che devono concludere pratiche burocratiche.

Gli orari dello sciopero del personale e i servizi garantiti possono variare tra le singole amministrazioni comunali e provinciale: i cittadini possono verificare le attività garantite sui siti web delle amministrazioni stesse.