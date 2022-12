Sciopero trasporti pubblici Anm e Eav.

Anm informa che venerdì 2 Dicembre le Organizzazioni Sindacali USB e ORSA aderiscono allo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private.

Alla stessa data è stata proclamata da UILTRASPORTI una seconda azione di sciopero di 8 ore dalle 9.00 alle 17.00 dei lavoratori della Linea 1 ad eccezione del personale di macchina. E da USB una prima azione di sciopero di 4 ore dalle ore 11.00 alle ore 15.00

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

• Funicolari: ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa pomeridiana ore 19.50.

• Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 06:36; prima corsa da Garibaldi ore 07:16, ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9.12 e da Garibaldi alle ore 9.16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17.12 e da Garibaldi alle ore 17.52. Ultima corsa pomeridiana garantita da Piscinola ore 19.36 e da Garibaldi ore 19.40.

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) servizio garantito dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Motivazioni dello sciopero di 24 ore: Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita e con recupero dell’inflazione reale. Cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, incameramento degli extra-ricavi maturati dalle imprese petrolifere, di gas e carburanti. Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e sottoccupati. Rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico attualmente in disuso, a beneficio dei settori popolari e dei lavoratori. Fermare le stragi di lavoratori, introdurre il reato di omicidio sul lavoro. Fermare la controriforma della scuola e cancellare l’alternanza scuola-lavoro e gli stage gestiti dai centri di formazione professionale pubblici e privati. Difesa del diritto di sciopero e riconoscimento a tutte le OO.SS. di base dei diritti minimi e dell’agibilità sindacale in tutti i luoghi di lavoro. Introdurre una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili, senza ricorre a nucleare e rigassificatori. L’aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione, la tutela della salute delle donne e per combattere discriminazioni, oppressione nel lavoro, nella famiglia e nella società.

Motivazioni dello sciopero di 8 ore: Mancato riconoscimento nell’accordo sindacale del 02.08.22 per il personale L1 settore circolazione, manutenzione e impianti fissi.

Motivazioni dello sciopero di 4 ore: Miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale. Rivalutazione indennità domenicale. Rivalutazione indennità giornaliera turnisti. Aumento del buono pasto e riconoscimento tessere familiari per tutte le categorie. Anticipo sulla mensilità di dicembre del premio di risultato del 2022. Aumento indennità di condotta e/o manovra. Riconoscimento bonus carburante e bonus bollette. Riconoscimento al personale ALIBUS di una Indennità Maneggio Denaro.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

In data 02 dicembre 2022 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore dalle OO.SS., avente le seguenti motivazioni:

UILTRASPORTI: Problematiche settore circolazione divisione Ferroviaria. Atto unilaterale settore Trasporto Automobilistico;

USB e OR.S.A.: per l’organizzazione di lavoro e dei turni;

CONF.A.I.L.: per la vertenza manutenzione ed infrastrutture.

Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO: fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per

Sorrento 06:18

Sarno 06:28

Baiano 06:26

Poggiomarino 06:35

Torre d. Greco via CDN 07:02

da Nola per Baiano 06:54

da Poggiomarino per Sarno 06:38

per Napoli da

Sorrento 06:24

Sarno 06:32

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:28

Torre d. Greco via CDN 06:37

Pomigliano D’Arco 06:36

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:47

Torre d. Greco via CDN 07:26

per Napoli da

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:20

Baiano 07:44

Poggiomarino 07:40

Torre d. Greco via CDN 07:49

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento DD 13:36

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 13:23

Torre d. Greco via CDN 13:50

per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:20

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:40

Torre d. Greco via CDN 14:37

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:16

Baiano 17:14

Poggiomarino 17:23

Torre d. Greco via CDN 17:02

per Napoli da

Sorrento 16:48

Sarno 17:20

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:16

Torre d. Greco via CDN 17:25