Sciopero trasporto pubblico di 24 ore

Anm informa che sabato 5 Ottobre 2024 la Organizzazione Sindacale O.R.S.A. Trasporti aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (segue fasce garanzia bus).

Per la funicolare CENTRALE, venerdì 04 Ottobre ultima corsa ore 23:40. Non è garantito il prolungamento ed è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2.00 del 6 Ottobre.



Metro Linea 1: venerdì 04/10/2024 ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23:30, da Garibaldi ore 23:42. Sabato 05/10/2024 prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00:12 e da Garibaldi ore 00:52 del 06/10/24; ultima corsa da piscinola ore 01:20, da Garibaldi ore 01:32. Non è garantito il prolungamento del venerdì.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

Motivazioni dello sciopero nazionale:

• Mancato rinnovo del CCNL di categoria.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e X/ Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Per il giorno 5 ottobre 2024 l’O.S. OR.S.A. ha proclamato un’azione di sciopero nazionale di 24 ore ed un’azione di sciopero aziendale di 4 ore dalle 19:40 alle 23:40 con le seguenti motivazioni:

Sciopero di 24 ore: Mancato rinnovo del CCNL di categoria

Sciopero di 4 ore: Indennità retribuzione ferie

Durante l’ultima azione di sciopero della citata O.S. la percentuale di adesione è stata del 23,63% (sciopero del 21/07/2024)

Tutte le informazioni sui treni nelle fasce di garanzie sono su eavsrl.it alla pagina degli scioperi