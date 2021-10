Sciopero trasporto pubblico locale di 24 ore lunedì 11.

Anm informa che lunedì 11 Ottobre l’Organizzazione Sindacale USB aderisce allo sciopero generale di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da ADL COBAS – CIB UNICOBAS – CLAP – CONFEDERAZIONE COBAS – COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB – FUORI MERCATO – SGB – SI COBAS – SIAL COBAS – SLAI COBAS – USB – USI CIT.

Alla stessa data la sigla sindacale USB proclama una seconda azione di sciopero di 24 ore.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:42 e da Garibaldi ore 07:22. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:16 e da Garibaldi ore 09:14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:12 e da Garibaldi ore 17:52. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:46 e da Garibaldi alle ore 19:44.

Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus)

Motivazioni dello sciopero generale: Contro lo sblocco degli sfratti e a sostegno di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso.

Motivazioni dello sciopero locale: Rotazione del personale operatore di esercizio. Incentivi economici. Indennità di condotta e/o mansione. Indennità lavoro disagiato. Modifiche all’organizzazione del lavoro e nella programmazione dei turni. Opportuni percorsi di assunzioni. Internalizzazione delle attività. Armonizzazione del ticket ed erogazione sulla prestazione straordinaria. Tessere familiari. Pagamento dei premi di risultato. Definizione del fabbisogno di personale aziendale. Rispetto delle normative igienico-sanitarie e anti coronavirus a bordo dei treni, bus e nelle sedi di lavoro. Misure di prevenzione tese a garantire il benessere psicofisico dei lavoratori. Ripristino controlleria unica. Passaggio di personale dalla gomma (operatori di esercizio) al ferro (agenti di stazione e personale delle funicolari). Implementazione del numero di addetti alla sosta.

Dati adesione sciopero del 17 Settembre 2021: in occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore indetto dalla sigla sindacale USB, al di fuori delle fasce di garanzia regolarmente servite, l’adesione del 54% del personale distribuito sui due turni alle Funicolari di Montesanto, Centrale e Chiaia ha provocato l’interruzione del servizio dei tre impianti a fune. Dopo l’ultima corsa serale delle 19,50 in fascia di garanzia l’Impianto di Montesanto ha proseguito le corse fino a fine servizio alle 22.00 mentre hanno chiuso gli impianti Centrale e Chiaia.

Ha invece funzionato regolarmente senza interruzione il servizio della Linea 1 metropolitana. In superficie hanno circolato il 64% circa dei mezzi programmati, con un’adesione alle agitazioni del personale in servizio su bus, tram e filobus contenuta al 36,10%. Hanno funzionato senza interruzione gli ascensori cittadini e le scale mobili intermodali del Vomero.

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Lunedì 11 ottobre 2021 è previsto lo sciopero generale che riguarderà anche i mezzi EAV a Napoli e dintorni per 24 ore.

Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, MetroCampania NordEst, Funivia del Faito e quelli dei treni da e per Benevento e Piedimonte.

Lo sciopero è stato proclamato dall’Organizzazione Sindacale USB e rispetterà anche le fasce di garanzia.

Cumana e Circumflegrea

Il servizio è garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

Fascia operatività servizio dalle ore 5:00 alle ore 8:00. Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Montesanto – Torregaveta 7:41

Montesanto – Licola 8:00

Torregaveta – Montesanto 7:54

Licola – Montesanto 7:56

Fascia operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30. Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Montesanto – Licola 14:48

Cantieri – Torregaveta 14:32

Soccavo – Licola 14:33

Mostra – Torregaveta 14:30

Montesanto – Torregaveta 14:41

Torregaveta – Montesanto 14:34

Quarto – Licola 14:32

Licola – Montesanto 14:44

C.V.Emanuele – Montesanto 14:32

Quarto – Montesanto 14.33

Soccavo – Montesanto 14:32

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Montesanto – Licola 17:12

Montesanto – Torregaveta 17:21

Torregaveta – Montesanto 17:14

Licola – Montesanto 17:08

Circumvesuviana

Fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03. Prime partenze garantite dopo lo sciopero di inizio servizio:

Napoli – S. Giorgio via CD 6.41

Napoli – Sorrento 6.18

Napoli – Sarno 6.28

Napoli -Baiano 6.26

Napoli – Poggiomarino 6.35

Nola – Baiano 6.54

Poggiomarino – Sarno 7.02

Napoli – Torre del Greco via CDN 7.02

Sarno – Napoli 6.34

Sorrento – Napoli 6.24

Poggiomarino – Napoli 6.28

Baiano – Napoli 6.32

Pomigliano d’Arco – Napoli 6.36

Torre del Greco – Napoli via CDN 6.37

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sorrento 8.00

Napoli -Baiano 8.02

Napoli – Poggiomarino 7.47

Napoli – Sarno 7.40

Napoli – Torre del Greco via CDN 7.26

Baiano – Napoli 7.44

Sorrento – Napoli 8.00

Sarno – Napoli 7.22

Poggiomarino – Napoli 7.40

Torre del Greco – Napoli via CDN 7.49

Fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32. Prime partenze garantite dopo lo sciopero mattutino:

Napoli – Sarno 14.04

Napoli – Baiano 13.38

Napoli – Torre del Greco via CDN 13.50

Napoli – Sorrento 13.36

Napoli – Poggiomarino 14.11

Sarno – Napoli 13.22

Sorrento – Napoli 13.36

Baiano – Napoli 13.44

Torre del Greco – Napoli via CDN 14.37

Poggiomarino – Napoli 14.04

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sarno 17.16

Napoli – Sorrento 17.06

Napoli – Acerra 17.04

Napoli – Baiano 17.14

Napoli – Poggiomarino 16.35

Napoli – Torre del Greco via CDN 17.02

Sorrento – Napoli 16.48

Acerra – Napoli 17.18

Sarno – Napoli 17.22

Poggiomarino – Napoli 16.28

Baiano – Napoli 17.16

Torre del Greco – Napoli via CDN 17.01

Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa (MetroCampania NordEst)

Il servizio è garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Ultime partenze prima dello sciopero:

Piscinola – Aversa 8.15

Aversa – Piscinola 8.00

Prime partenze dopo lo sciopero:

Aversa – Piscinola 16.30

Piscinola – Aversa 16.45

Ultime partenze prima della ripresa dello sciopero:

Aversa – Piscinola 19.30

Piscinola – Aversa 19.45

Funivia del Faito

il servizio è garantito dalle 08:20 alle 11:20.

Linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte

Le uniche corse garantite sono: