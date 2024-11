Sciopero trasporto pubblico venerdì 8

- pubblicità -

Anm informa che venerdì 8 novembre 2024, le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno proclamato la terza azione di sciopero nazionale di 24 ore.

Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito come da Delibera della Commissione di Garanzia n. 02/183 del 20/11/2002 dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e così come previsto dalla L. 146/90 (modificata dalla L. 83/2000) e dall’accordo sindacale del 28/10/2024 come di seguito indicato.

Lo sciopero prevede un servizio limitato in alcune fasce orarie.

METRO LINEA 1: il servizio sarà attivo solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi. Il treno fermerà SOLO nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi



Nella fascia oraria 06:30 – 09:30 saranno effettuate le seguenti partenze:

– da Policlinico: 06:35 – 07:05 – 07:35 – 07:55 – 08:15 – 08:55– 09:15

– da Garibaldi: 07:10 – 07:40 – 08:10 – 08:30 – 09:00 – 09:30 – 09:50

Nella fascia oraria 17:00 – 20:00:

– da Policlinico: 17:05 – 17:35 – 18:05 – 18:25 – 18:55 – 19:25 – 19:45

– da Garibaldi: 17:40 – 18:10 – 18:40 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:20

METRO LINEA 6: effettuerà le fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio.

Partenze da Mostra: 07:16 – 07:58 – 08:40

Partenze da Municipio: 07:36- 08:18 – 09:00

FUNICOLARI

– MERGELLINA: il servizio non è garantito

– CENTRALE E MONTESANTO: solo corse dirette

Prima corsa mattinale ore 07:00; ultima ore 09:20

Prima corsa pomeridiana ore 17:00; ultima ore 19:50

TRASPORTO DI SUPERFICIE

Le linee bus garantite nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle 09:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 sono Alibus – 116 – 130 – 151- 175 – 196 – 254 – 412 – 4212 – R2 – R5.

Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero sono relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri.

Il tasso di adesione nel corso del precedente sciopero di Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Autoferrotramvieri e Faisa Cisal di 8 ore del 9 Settembre 2024 è stato del 44%

Si comunica che per il giorno 8 novembre 2024 le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL hanno proclamato un’azione di sciopero nazionale di 24 ore avente la seguente motivazione:

– Rinnovo del CCNL del settore TPL

I dati relativi alle adesioni allo sciopero durante le ultime proclamazioni delle sigle sindacali sono i seguenti:

FILT-CGIL, UILT-UIL, FIT-CISL, UGL-FNA e FAISA-CISAL: 15,5% sciopero di 4 ore del 23/10/2024

Essendo la terza azione di sciopero nazionale ed in rispetto alle normative vigenti, al suddetto sciopero non si applicano le fasce di garanzia. Di seguito vengono elencate le partenze garantite

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero

Linee Vesuviane

Partenze garantite

Da Napoli per

Sorrento 05:41 – 07:29 – 17:41-18:53

Sarno 05:46 – 07:34 -16:34 -17:10

Poggiomarino 05:50 – 07:38 – 16:38 – 17:14

Baiano 5:30 – 05:55

da San Giorgio per Baiano 17: 06- 17:42

Per Napoli da

Sorrento 05:30 – 07:38 – 16:38 – 18:26

Sarno 07:14 – 07:50 – 18:38 – 19:14

Poggiomarino 05:54 – 07:42 – 18:30 – 19:06

Baiano per San Giorgio 07:03 – 07:39 – 18:27

Baiano 19:03

Linee Flegree

Partenze garantite

da Montesanto per Torregaveta 05:41 – 06:21 – 07:01 – 07:41- 08:21- 17:21 – 18:21- 19:21

da Montesanto per Fuorigrotta 18:41

da Montesanto per Quarto 06:00 – 06:48 – 07:12 – 08:24 – 16:48 – 18:00- 19:12

da Fuorigrotta per Montesanto 05:50

da Torregaveta per Montesanto 05:54 – 06:34 – 06:54 – 07:54 – 17:34 – 18:14- 19:14

da Quarto per Montesanto 05:45 – 06:09 – 07:21- 08:09 – 08:33 -16:57 – 18:09 – 19:21

Linee Suburbane

Partenze garantite

da Napoli per Piedimonte Matese: 07:47 – 17:27 – 20:30

da Piedimonte Matese per Napoli: 05:10 – 06:21 – 17:21

Sulla Linea NAPOLI- BENEVENTO sarà garantito il servizio automobilistico sostitutivo come da programma feriale.

Il servizio è effettuato dalla società D’AGOSTINO TOURS.

Linee Metropolitane

Partenze Garantite

da Aversa per Piscinola 06:00 – 06:30 – 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 -18:30 – 19:00

da Piscinola per Aversa 06:15 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 16:15 – 16:45 – 17:15 -17:45 – 18.15 – 18.45 – 19:15