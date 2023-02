Scomparso il prof. Carbonara, dal Parco di Ercolano la vicinanza del Direttore Sirano e di tutto lo staff.

A ricordare il prof. Giovanni Carbonara, membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), Roma. Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura e dell’Arte, capofila della cosiddetta Scuola romana del restauro architettonico. dedica il pensiero Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, unitamente a tutti i colleghi che si occupano da anni di questo patrimonio UNESCO.

“Nell’immensa produzione scientifica del professore Carbonara dedicata al restauro dell’architettura antica non sono mancati lavori che hanno riguardato direttamente o indirettamente il tema del restauro dell’antica Ercolano, dove antico e moderno coabitano in un intreccio inestricabile. La visione multidisciplinare che impronta gli interventi ercolanesi da decenni trovava pieno completamento nella presenza di autorevoli studiosi come il prof. Carbonara. Il Parco Archeologico di Ercolano aveva ospitato con onore il 1° dicembre 2017 Giovanni Carbonara con uno splendido intervento in occasione della presentazione della pubblicazione del volume, nato nell’ambito del partenariato pubblico privato con il Packard Humanities Institute, di D. Camardo e M. Notomista dedicato agli scavi Maiuri. L’impronta culturale del suo pensiero resta come patrimonio del continuo lavoro che interessa la città antica e contribuisce a consegnare alla storia il suo nome.”