Scontri tra ultras, Piantedosi: finora 4 arresti ma ce ne saranno altri e tantissimi Daspo.

Sull’episodio “vergognoso” degli scontri tra tifosi di domenica scorsa “ci sono stati 4 arresti.

Sono pochi perchè l’arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato, ma ci sono identificazioni in corso ed io prendo l’impegno che ci saranno decine di provvedimenti individuali: oltre a procedimenti penali, ci sono anche Daspo ed altri provvedimenti amministrativi”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla trasmissione ‘L’aria che tira’ sul La7. (ANSA).