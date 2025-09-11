Scontro auto moto, morta una ragazza a Torre del Greco

Una 22enne di Acerra è morta in un incidente stradale avvenuto, intorno all’1.45, in via Cavallo all’incrocio con via Purgatorio, a Torre del Greco in provincia di Napoli.

Per la vittima, in sella a una Honda Transalp sono stati inutili i soccorsi, mentre il conducente della moto, un 38enne di Napoli, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della sezione radiomobile.

Il conducente dell’auto è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni, mentre entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

