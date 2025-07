Scontro auto-scooter, incidente stradale mortale in viale Maddalena

- pubblicità -

Un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21, lungo viale Umberto Maddalena, poco prima della rampa di accesso alla perimetrale di Scampia.

La vittima, una guardia giurata, era alla guida di uno scooter T-Max e stava procedendo in direzione di piazza Di Vittorio quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris che viaggiava nella stessa direzione.

A seguito dell’impatto, lo scooter è stato sbalzato verso sinistra, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Le ferite riportate dall’uomo sono apparse subito gravissime: trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, è deceduto poco dopo l’arrivo, durante le prime cure.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli, che ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre il conducente dell’auto è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare un’eventuale alterazione psicofisica. La salma del 47enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.