Scontro con e-bike, morto motociclista a Ischia

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Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Forio d’Ischia, dove un 39enne è morto a seguito delle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la via provinciale Panza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo era alla guida di una moto quando si sarebbe scontrato frontalmente con una ebike proveniente dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forio e quelli del Nucleo operativo e radiomobile di Ischia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica.

Il 39enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. Il 21enne che era sulla bici elettrica è stato ricoverato nello stesso ospedale: ha riportato ferite, ma non è in pericolo di vita.

La moto è stata sequestrata, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Il precedente a Napoli: morta la 17enne investita sulle strisce a Secondigliano

La notte di Ischia segue di poche ore un’altra tragedia sulle strade campane. Venerdì è infatti morta all’ospedale Cardarelli una studentessa di 17 anni, rimasta gravemente ferita lo scorso 7 settembre mentre attraversava sulle strisce pedonali al Corso Secondigliano, a Napoli.

La giovane era stata travolta da un’auto il cui conducente si era fermato per tentare di prestare soccorso. Dopo 11 giorni di ricovero, la ragazza è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate.

Due episodi che riaccendono l’allarme sulla sicurezza stradale

Le indagini sono in corso in entrambi i casi, ma le circostanze — uno scontro tra moto ed ebike e un investimento sulle strisce — riportano al centro il tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle ore notturne e lungo le arterie urbane e turistiche dell’area metropolitana.