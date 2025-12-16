Scooter contro auto, morto 16enne a Pozzuoli

- pubblicità -

Un 16enne nel Napoletano è morto ieri in un incidente, a bordo dello scooter, si sono scontrati con un’auto.

Il 16enne è deceduto sul posto, in via Fasano a Pozzuoli: vani i tentativi di rianimazione.

Insieme a un amico 17enne, rimasto ferito, si stava recando a scuola, all’istituto Pareto di Arco Felice.

Il 17enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pozzuoli: ha riportato ferite, fratture e traumi su tutto il corpo.

Sul caso sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale.

Il pm di turno alla Procura di Napoli ha disposto il trasferimento della salma del 16enne in obitorio in vista dell’autopsia.