Scoperta la targa per Francescopio Maimone, il giovane ucciso a Mergellina

Si è svolta martedì mattina, alle ore 10.00, presso il Molo Luise in Via Francesco Caracciolo, la cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Francescopio Maimone (2004–2023), giovane vittima innocente della criminalità organizzata.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli, ha visto la partecipazione del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore ai Giovani Chiara Marciani, insieme ai familiari del giovane, rappresentanti delle istituzioni e cittadini.

La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e testimonianza civile, volto a onorare la memoria di Francescopio e a riaffermare l’impegno della città nella difesa dei valori della legalità e della giustizia sociale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal Comune di Napoli per la valorizzazione della memoria delle vittime innocenti della criminalità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla legalità.

“Questa giornata -ha ricordato il Sindaco Manfredi– è molto importante per ricordare Francescopio, ma anche per dire che non dobbiamo mai fermarci nel lavoro da portare avanti per spingere i ragazzi a comportamenti più corretti. Oggi viviamo una deriva di una violenza giovanile spesso immotivata e quindi dobbiamo lavorare non solo sulla repressione, ma anche sull’educazione. Dobbiamo continuare ad impegnarci affinché il sacrificio di queste giovani vite spezzate non sia un sacrificio vano . Il mito della violenza e l’uso dei social in maniera deviate fanno sì che ci siano modelli negativi che sono seguiti soprattutto dai ragazzi più piccoli, che non hanno una capacità critica. Questo ci spinge a lavorare di più per avere più coesione nelle nostre comunità, coinvolgendo famiglie e agenzie educative: è una battaglia che si svolge giorno per giorno perché questo non è un problema che si risolve con una singola azione, ma con una continuità di impegno”.

“I simboli sono importanti -ha dichiarato l’Assessore ai Giovani Chiara Marciani– e avere proprio qui un simbolo che ricorda Francescopio è fondamentale non solo per i familiari e coloro che lo hanno conosciuto e che naturalmente non lo dimenticano ma anche per tutti i giovani della nostra città. Questo è uno dei punti di ritrovo di tanti giovani ed avere questa testimonianza che ricorda quello che è successo possa essere un monito per ricordare a tutti che episodi del genere non debbano mai più accadere nella nostra città“.