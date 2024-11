Scoppia stufa a gas, Polizia Municipale salva 2 anziani

- pubblicità -

Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia locale del reparto Scampia è stata scongiurata l’ennesima tragedia causata dalla deflagrazione di una stufa a gas all’interno di un appartamento in via del Plebiscito a Piscinola, sito all’ultimo piano dell’edificio.

Gli agenti, allertati da un cittadino che concitatamente informava di un appartamento in fiamme nelle vicinanze, sono accorsi sul posto, dove, nonostante la caduta di materiali bruciati, appreso della presenza di persone all’interno, sono entrati nell’edificio e sono riusciti a tirare fuori dall’appartamento in fiamme un anziano di anni 91 e una donna di anni 76 residente al piano sottostante, entrambi in preda al panico, pochi minuti prima che avvenisse la deflagrazione, riuscendo ad uscire incolumi dall’edificio.

Dopo pochi minuti è intervenuta la squadra 8/B Scampia dei Vigili del fuoco che è riuscita a domare le fiamme. Dalle prime ricostruzioni l’incendio e il successivo scoppio sono stati causati da una stufa con bombola di gas presente all’interno dell’appartamento che gli stessi Vigili del fuoco hanno trovato esplosa .