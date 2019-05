Scrittori per l’Europa, venerdì 24 alla Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale.

Venerdì 24 maggio alle ore 17:30, presso la sede della Fondazione Premio Napoli, Palazzo Reale di Napoli.

Lo storico Donald Sassoon, vincitore Premio Napoli Internazionale 2017 è ospite del nuovo appuntamento della rassegna “Scrittori per l’Europa”, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Astrea Sentimenti di giustizia.

Il dibattito prenderà spunto dall’ultimo saggio dello studioso “Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi”, edito da Garzanti.

L’incontro sarà introdotto dal presidente della Fondazione, avv. Domenico Ciruzzi. Dialogherà con lo scrittore, Peppe Provenzano vice presidente Svimez e Franco Roberti già procuratore nazionale antimafia. Coordina l’evento la prof.ssa Paola Villani, componente della Giuria Tecnica

La rassegna Scrittori per l’Europa, propone l’incontro con alcuni scrittori contemporanei dei diversi paesi europei, le cui opere siano state tradotte in italiano. In questa iniziativa saranno coinvolti anche quegli scrittori, che, pur non essendo Europei, sono stati influenzati nella loro formazione dal confronto con la cultura europea.

L’idea di fondo del progetto è quella di verificare se esiste oggi (o se sia mai esistita in passato) e in che cosa consista un’identità culturale europea.

Le difficoltà sempre maggiori che, sul piano politico, incontra da tempo il processo di integrazione europea, messo a durissima prova dal riemergere di ideologie e prassi politiche che sembravano confinate nei libri di Storia, populismo e nazionalismo, sintetizzate in tutta la loro potenza distruttrice dalla Brexit, forse sono la prova evidente della mancanza di adeguate fondamenta culturali che lo sostengano. Ed è per questo che la Fondazione Premio Napoli ha sentito il bisogno di un confronto letterario tra scrittori che hanno come punto di riferimento i valori della cultura europea.

Donald Sassoon è professore emerito di Storia Europea Comparata alla Queen Mary University of London. Allievo di Eric J. Hobsbawn, è considerato uno dei maggiori storici contemporanei. Nato al Cairo, di nazionalità britannica, ha studiato a Parigi, Milano, Londra e negli Stati Uniti. Collabora con importanti quotidiani nel mondo, tra cui Il Sole 24 Ore. Profondo conoscitore della realtà politica, culturale ed economica europea. Vincitore Premio Napoli Internazionale 2017.