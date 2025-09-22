Scuola, oggi Mattarella a Napoli nel giorno della mobilitazione pro-pal

- pubblicità -
In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 22 settembre 2025, il Comune di Napoli ha attivato un piano straordinario di traffico e sicurezza che coinvolge diverse zone della città:
Zone interessate
- Fuorigrotta
- Posillipo
- Agnano
- Nisida
Misure di viabilità
- Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di:
- Via Ferdinando Russo
- Via Posillipo (dal civico 224 a Piazza San Luigi)
- Via Vecchia Agnano
- Via Agnano agli Astroni
- Via Terracina (tra via Nuova Agnano e via Barbagallo)
- Via Nuova Agnano (tra via Beccadelli e via Provinciale San Gennaro)
- Viale della Liberazione (dall’ex Base NATO a via Beccadelli)
- Via Beccadelli (dal civico 31 a viale della Liberazione)
- Via Nisida
- Divieto di transito veicolare dalle ore 13:00, eccetto mezzi di emergenza e autorizzati, nelle stesse strade sopra elencate.
Appuntamenti istituzionali del Presidente
- Visita all’istituto penitenziario minorile di Nisida
- Incontro all’ospedale Santobono-Pausilipon
- Partecipazione all’apertura dell’anno scolastico presso il complesso Rossini-Boccioni-Labriola.
A Napoli però sono anche previsti 2 cortei in concomitanza con lo sciopero generale indetto dai sindacati di base contro Israele.
Sciopero che interessa soprattutto i settori dei trasporti e della scuola.
