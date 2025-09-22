Scuola, oggi Mattarella a Napoli nel giorno della mobilitazione pro-pal

In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi, lunedì 22 settembre 2025, il Comune di Napoli ha attivato un piano straordinario di traffico e sicurezza che coinvolge diverse zone della città:

Zone interessate

  • Fuorigrotta
  • Posillipo
  • Agnano
  • Nisida

 Misure di viabilità

  • Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di:
    • Via Ferdinando Russo
    • Via Posillipo (dal civico 224 a Piazza San Luigi)
    • Via Vecchia Agnano
    • Via Agnano agli Astroni
    • Via Terracina (tra via Nuova Agnano e via Barbagallo)
    • Via Nuova Agnano (tra via Beccadelli e via Provinciale San Gennaro)
    • Viale della Liberazione (dall’ex Base NATO a via Beccadelli)
    • Via Beccadelli (dal civico 31 a viale della Liberazione)
    • Via Nisida
  • Divieto di transito veicolare dalle ore 13:00, eccetto mezzi di emergenza e autorizzati, nelle stesse strade sopra elencate.

Appuntamenti istituzionali del Presidente

  • Visita all’istituto penitenziario minorile di Nisida
  • Incontro all’ospedale Santobono-Pausilipon
  • Partecipazione all’apertura dell’anno scolastico presso il complesso Rossini-Boccioni-Labriola.

A Napoli però sono anche previsti 2 cortei in concomitanza con lo sciopero generale indetto dai sindacati di base contro Israele.

Sciopero che interessa soprattutto i settori dei trasporti e della scuola.

