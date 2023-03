Segnalazione di degrado pubblico, inquinamento acustico playground via Francesco dell’Erba.

riceviamo e pubblichiamo

Buonasera,

Vorrei esporre una segnalazione circa l’inquinamento acustico, e non solo, derivante dal playground Kobe Bryant sito in Via Francesco dell’Erba 5, nato come fiore all’occhiello del quartiere e tramutato rapidamente in un incubo per i residenti.

Purtroppo l’idea di creare uno spazio per i ragazzi del quartiere, per quanto bella, si è rivelata molto problematica per chi è costretto quotidianamente dalle 8:00 del mattino fino ad oltre le 23 a subire le conseguenze di un campo posto al centro di complessi residenziali, senza il minimo rispetto per le norme sull’inquinamento acustico.

Le palazzine limitrofe si ritrovano a dover subire quotidianamente il fastidio causato dalle urla, imprecazioni, musica ad alto volume e rumori del pallone da basket che rimbalza, senza il minimo controllo da parte di chi dovrebbe limitare esagerazioni. Senza questi controlli e senza fasce orarie di rispetto del silenzio gli abitanti di zona sono purtroppo vittime impotenti ed esasperate di una mancanza di controllo, sobbarcandosi tutti gli aspetti negativi di una bella iniziativa quale è il playground Kobe Bryant.

Anche la semplice concessione di creare un campo da basket a meno di 5 metri dalle palazzine, sport rumoroso e fastidioso e purtroppo utilizzato anche come luogo di ritrovo isolato per comportamenti non conformi, è stato un gesto incomprensibile, senza uno studio per le conseguenze di questa struttura. Dare nuova vita ad uno spazio per poi lasciarlo al degrado dal quale era uscito è una sconfitta per il Comune di Napoli e per l’associazione che si è presa a carico la gestione della stessa.

I residenti sono stremati dalla situazione (non è tollerabile dover essere svegliati alle 8 del mattino nei fine settimana o non poter dormire prima delle 23 a causa di una struttura comunale), senza il minimo rispetto per i cittadini anziani, lavoratori, bambini, studenti e ammalati che abitano nel quartiere.

Vi prego di attirare l’attenzione delle istituzioni visto che il Comune di Napoli (proprietario del terreno), l’associazione che dovrebbe gestire e le stesse forze dell’ordine si rimbalzano le responsabilità a vicenda.

Grazie