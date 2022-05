Senza fissa dimora: la nuova Cucina Mobile di Progetto Arca distribuisce pasti in strada, presentazione lunedì 30.

Lunedì 30 maggio 2022, alle ore 12, a Napoli, in Piazza Garibaldi, sarà presentato il servizio di “Cucina Mobile”, il foodtruck con forni e bollitori a bordo che accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Fondazione Progetto Arca e Angeli di Strada nella distribuzione serale di pasti caldi alle persone senza dimora che vivono in strada.

Il progetto nasce dall’impegno a Milano di Progetto Arca, già attiva sul territorio partenopeo per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale. L’idea della Cucina Mobile nasce dall’esperienza maturata sul campo da operatori e volontari durante la pandemia per rispondere alla chiusura obbligata di molti servizi e per garantire cibo sano ed equilibrato a chi non ha modo di cucinarsi in autonomia.

La Cucina Mobile di Napoli è stata finanziata da Z Zurich Foundation, la fondazione del Gruppo Zurich che supporta progetti in Italia e nel mondo finalizzati a creare inclusione e aiutare chi vive in una condizione di vulnerabilità.

Intervengono:

Gaetano Manfredi , sindaco di Napoli

, sindaco di Napoli Luca Trapanese , assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli

, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Alberto Sinigallia , presidente di Fondazione Progetto Arca

, presidente di Fondazione Progetto Arca Marcello Ciucci e Marika Cafiero , coordinatori Angeli di Strada Villanova

, coordinatori Angeli di Strada Villanova Marco Zuccarini, referente per l’Italia di Z Zurich Foundation

L’iniziativa per l’Amministrazione si inserisce nell’ampio programma di sostegno alle fasce più deboli e di lotta all’emarginazione sociale a partire da alcuni luoghi simbolo della città.