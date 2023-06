Senza fissa dimora pestato a morte a Pomigliano

Un delitto nel Napoletano ha i contorni del giallo. La vittima, non ancora identificata, è stata scoperta questa mattina dai carabinieri a Pomigliano d’Arco, in via principe di Piemonte, dopo la segnalazione di un uomo deceduto. Non si esclude che si tratti di un clochard.

Da accertamenti compiuti durante la giornata, è emerso che l’uomo sarebbe stato violentemente percosso da due persone ancora non identificate. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica.

Secondo le ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbero state due persone. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.