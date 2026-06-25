Senza fissa dimora trovato morto in Piazza Municipio, ipotesi malore per caldo

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Un uomo senza fissa dimora di 57 anni, di origine indiana, è stato trovato morto mercoledì mattina in piazza Municipio, a Napoli.

Il corpo era riverso sul marmo del muretto che circonda la fontana, in una zona molto frequentata da residenti e turisti.

A notare l’uomo sono stati alcuni passanti, che hanno allertato gli agenti della polizia locale in servizio all’ingresso di Palazzo San Giacomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il 57enne non c’era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Nessun segno di violenza sul corpo

Secondo le prime verifiche, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, verosimilmente aggravato dalle alte temperature. L’uomo era in possesso di una carta d’identità italiana con residenza a Reggio Emilia.

Caldo intenso in città

Nella giornata di ieri la temperatura massima registrata a Napoli ha raggiunto i 33 gradi, con un tasso di umidità elevato. Condizioni che, secondo i sanitari, possono rappresentare un fattore di rischio soprattutto per persone fragili o esposte per molte ore all’aperto.