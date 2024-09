Sequestrato autosalone di Pasquale Manna: il tiktoker

- pubblicità -

A causa della mancanza di alcune autorizzazioni necessarie, l’autosalone di Pasquale Manna, un noto tiktoker, è stato chiuso dalle autorità. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Qualiano, una cittadina in provincia di Napoli, con la collaborazione del personale dell’ufficio tecnico del Comune.

Il titolare dell’autosalone, che si trova nella località di Pozzo Nuovo, è stato denunciato.

Pasquale Manna è molto famoso sui social media, in particolare su TikTok, per i suoi video vivaci e talvolta esagerati in cui promuove le auto in vendita. Dalle indagini svolte dai carabinieri è emerso che l’autosalone operava senza le necessarie autorizzazioni ambientali, una grave mancanza considerando le leggi severamente regolamentate che proteggono l’ambiente. Inoltre, non disponeva della documentazione obbligatoria per la prevenzione incendi, una misura fondamentale per garantire la sicurezza sia dei lavoratori sia dei clienti.

Un altro problema rilevato riguarda le autorizzazioni edilizie.

L’intera struttura, che include un capannone per il rimessaggio delle auto, uffici amministrativi e un locale per il lavaggio dei veicoli, risultava priva dei permessi di costruzione. Le autorità hanno quindi deciso di sequestrare preventivamente l’intera area di circa 3.700 metri quadrati per evitare che l’attività potesse continuare a operare illegalmente.

Questa situazione mette in evidenza l’importanza di seguire tutte le regolamentazioni vigenti, non solo per la sostenibilità ambientale e la sicurezza, ma anche per il rispetto delle normative urbanistiche.

Inoltre, data la popolarità di Pasquale Manna, questa vicenda può servire da esempio per gli altri operatori del settore, mostrando che la notorietà sui social media non esime dal rispettare le leggi.