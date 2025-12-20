Sequestro botti non sicuri, operazioni Polizia e GdF

- pubblicità -

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno la Polizia di Stato sta intensificando i controlli per il contrasto alla produzione e al commercio illegale di fuochi d’artificio e prodotti pirotecnici, con lo scopo di garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Le verifiche hanno portato in questi giorni a un doppio sequestro di materiale illegale e alla denuncia di due persone.

A Sant’Antimo, in provincia di Napoli, è stata scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio.

I Falchi della Squadra mobile e gli agenti della Pas partenopei, grazie all’attività di monitoraggio dei social network, attraverso i quali vengono spesso pubblicizzati e venduti articoli pirotecnici, hanno individuato un 34enne e lo hanno messo sotto sorveglianza.

Durante il pedinamento l’uomo è arrivato nel comune di Sant’Antimo ed è entrato in un locale che si trovava nella sua disponibilità.

All’interno dello stabile i poliziotti hanno scoperto una fabbrica illegale di fuochi pirotecnici.

Nel deposito gli agenti hanno trovato e sequestrato diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette e numerosi petardi artigianali, pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale utilizzato per la produzione di fuochi d’artificio privi di etichettatura.

L’uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti.

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 300mila artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 2,5 tonnellate, in una serie di controlli tra Napoli e diversi comuni della provincia: Casoria, Ercolano, Nola, Acerra e San Giuseppe Vesuviano.

7 persone sono state denunciate e 2 arrestate perchè colte in flagranza di reato,

Ad Ercolano un giovane trovato in possesso di 61 “Kobra 11”, ordigni artigianali ad altissimo potenziale.

Il ritrovamento è particolarmente significativo perché avviene nello stesso comune dove, il 18 dicembre 2024, tre giovani morirono nell’esplosione di una fabbrica abusiva che produceva proprio questi ordigni (episodio che ha portato a pesanti condanne per i datori di lavoro).

Ad Acerra – Il proprietario di un’abitazione che custodiva in soffitta oltre 460 pezzi artigianali: “cipolle”, candelotti e batterie napoletane, tutti con carica esplosiva definita “micidiale”.

Le attività ispettive proseguiranno intensamente con l’avvicinarsi del 31 dicembre

L’obiettivo è tutelare i consumatori e sensibilizzare sui rischi legati all’uso improprio di artifici pirotecnici, soprattutto quelli illegali