Sequestro lampo fallito, il video

In un video le immagini choc del rapimento di un 15enne di San Giorgio a Cremano, rilasciato dopo alcune ore grazie alle indagini lampo della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Nel corso dell’operazione della Polizia di Stato e ha portato alla liberazione del figlio di un imprenditore napoletano è stato fermato un 24enne con alcuni precedenti alle spalle. Nel filmato che dura circa 15 secondi si vede il ragazzino prelevato con la forza e caricato a bordo di un furgone bianco.

Dalle immagini si nota la presenza almeno di un’altra persona che avrebbe partecipato al rapimento. Nel filmato si vede anche un testimone che assiste alla scena e che poi poco dopo darà l’allarme.

È stata intanto fissata l’udienza di convalida del fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne ex dipendente del padre del 15enne rapito e liberato. Il 24enne davanti al gip di Napoli Fabrizia Fiore per difendersi dalle accuse, in concorso con altre persone non ancora identificate, di sequestro di persona a scopo estorsivo, aggravato dal metodo mafioso. Il giovane era stato sequestrato la mattina di martedì 8 aprile, mentre si stava recando a prendere la sua minicar e andare a scuola. (AdnKronos)