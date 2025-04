Sequestro San Giorgio, Coisp: prova di professionalità

- pubblicità -

Sequestro lampo di un ragazzino di 15 anni per fortuna risoltosi al meglio con il suo rilascio e il ritorno a casa. In pochissime ore gli uomini della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno tratto in arresto il sequestratore.

Sull’episodio è intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Provinciale di Napoli del sindacato di polizia Coisp, che ha dichiarato: “I miei complimenti vanno ai colleghi per aver liberato il ragazzo ed arrestato, in pochissime ore, il malvivente. Dare risposte forti alla gente, che purtroppo vive in ostaggio di questi criminali, è l’unico modo per ripagare gli attestati di stima e di riconoscenza da parte dei cittadini che quotidianamente chiedono sicurezza. Questo ennesimo risultato – continua Raimondi – è la dimostrazione dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa che mettono sempre a repentaglio la propria incolumità per il bene comune. Sono certo – conclude il leader provinciale – che oltre ai complimenti giungano le dovute gratificazioni da parte del Questore di Napoli per il chiaro esempio di abnegazione che tanto lustro ha portato alla Polizia di Stato”.