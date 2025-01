Sferisterio a rischio crollo, ordinanza

- pubblicità -

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza per eliminare il pericolo di crolli dello Sferisterio di Fuorigrotta, un edificio abbandonato nel quartiere occidentale della città.

La struttura, costruita tra gli anni ’40 e ’50, è stata danneggiata da un incendio nel 1986 e da allora è rimasta inutilizzata.

Lo Sferisterio di Fuorigrotta adesso rappresenta un definitivo pericolo per i napoletani. Cedimenti dalle facciate e possibilità di crollo dei giganteschi muri perimetrali della struttura sono sempre più probabili, così venerdì sera il sindaco ha firmato un’ordinanza (l’ennesima) per imporre la rimozione immediata dei pericoli per la cittadinanza.