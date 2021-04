Si arrampica su un balcone ma trova i proprietari di casa.

Il video e’ stato pubblicato sui social dal consigliere regionale di Verde Europa Francesco Borrelli.

“Signor Borrelli in questo video si vede un ragazzo che di sera si arrampica per entrare in una casa con la scusa di voler recuperare un pallone. Mi sa che lo scopo era ben altro!”

Quando la pezza è peggio del buco. Il ragazzo afferma di non aver fatto nulla di male adducendo delle giustificazioni davvero poco credibili. In primis non si entra nelle case altrui arrampicandosi in modo pericoloso e illegale dai balconi. Seconda cosa se un cittadino si rifiuta di ridarti il pallone che è stato lanciato nella sua abitazione non deve essere minacciato con frasi del tipo: “io ti sparo in bocca”. Se si fosse scusato soltanto sarebbe stato molto meglio, conclude il consigliere.