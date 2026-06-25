Si finge madre anziana e fa arrestare truffatore dai Carabinieri

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Alla quarta la risposta positiva: la vittima è una 82enne di Massa Lubrense, che pare cascare nell’inganno del finto nipote preoccupato per la sorte che toccherà ai genitori per il mancato (e fasullo) pagamento di alcuni bollettini postali.

I carabinieri (finti come tutta la storia) chiedono soldi da depositare alla stazione di Castellammare di Stabia. Ma all’altro capo del telefono c’è la figlia dell’anziana, che intuita la tentata truffa decide di assecondare l’interlocutore e registrare la conversazione.

Quindi scatta la segnalazione ai militari dell’Arma, che si mettono sulle tracce dell’uomo, che viene individuato su un mezzo a due ruote. Fermato, l’uomo ha ancora il telefono collegato al navigatore satellitare per raggiungere l’appartamento di Massa Lubrense.

Finisce in manette e, su disposizione della Procura di Torre Annunziata, trasferito in carcere. Non è la prima volta che il 46enne si trova coinvolto in guai legati a reati analoghi. Solo due mesi prima, il 27 aprile scorso, era stato arrestato dalla compagnia Carabinieri di Civitanova Marche per concorso in truffa ad anziani.