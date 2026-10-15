Si insedia il nuovo Questore Lamparelli

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Si è insediato oggi il nuovo questore di Napoli, Fausto Lamparelli, chiamato a guidare la Questura in una realtà complessa che continua a confrontarsi con le sfide poste dalla criminalità organizzata, dalla microcriminalità e dalle esigenze di sicurezza urbana.

Per Lamparelli, già dirigente della Squadra Mobile partenopea, si tratta di un ritorno nel capoluogo campano. Durante la conferenza stampa di insediamento ha sottolineato di affrontare il nuovo incarico con la piena consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità che caratterizzano il ruolo.

Tre le priorità indicate per l’azione della Questura: il controllo del territorio, la gestione dell’ordine pubblico e la repressione dei reati quando le prime due attività preventive non risultano sufficienti. Una strategia che punta a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e ad assicurare una risposta efficace ai fenomeni criminali.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “È un fenomeno che mi sta molto a cuore. Abbiamo diverse articolazioni sul territorio che se ne occupano ogni giorno”, ha affermato il questore, evidenziando l’impegno della polizia sul fronte della tutela delle vittime e della prevenzione.

Al centro del suo programma vi è inoltre il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e società civile, nella convinzione che la sicurezza debba essere il risultato di un’azione condivisa. “Dobbiamo occupare gli spazi vuoti e non lasciarli a chi commette reati”, ha dichiarato Lamparelli, richiamando il concetto di sicurezza partecipata come elemento fondamentale per il presidio del territorio e la promozione della legalità.

Incontro con il Prefetto