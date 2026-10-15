Si insedia il nuovo Questore Lamparelli

Si è insediato oggi il nuovo questore di Napoli, Fausto Lamparelli, chiamato a guidare la Questura in una realtà complessa che continua a confrontarsi con le sfide poste dalla criminalità organizzata, dalla microcriminalità e dalle esigenze di sicurezza urbana.
Per Lamparelli, già dirigente della Squadra Mobile partenopea, si tratta di un ritorno nel capoluogo campano. Durante la conferenza stampa di insediamento ha sottolineato di affrontare il nuovo incarico con la piena consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità che caratterizzano il ruolo.
Tre le priorità indicate per l’azione della Questura: il controllo del territorio, la gestione dell’ordine pubblico e la repressione dei reati quando le prime due attività preventive non risultano sufficienti. Una strategia che punta a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e ad assicurare una risposta efficace ai fenomeni criminali.
Particolare attenzione sarà riservata anche alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “È un fenomeno che mi sta molto a cuore. Abbiamo diverse articolazioni sul territorio che se ne occupano ogni giorno”, ha affermato il questore, evidenziando l’impegno della polizia sul fronte della tutela delle vittime e della prevenzione.
Al centro del suo programma vi è inoltre il rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e società civile, nella convinzione che la sicurezza debba essere il risultato di un’azione condivisa. “Dobbiamo occupare gli spazi vuoti e non lasciarli a chi commette reati”, ha dichiarato Lamparelli, richiamando il concetto di sicurezza partecipata come elemento fondamentale per il presidio del territorio e la promozione della legalità.
Incontro con il Prefetto
Primo incontro istituzionale a Palazzo del Governo tra il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il nuovo questore Fausto Lamparelli, insediatosi alla guida della Questura del capoluogo campano. Nel corso del colloquio, il prefetto ha rivolto al neo questore gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.
L’incontro ha rappresentato l’occasione per un primo confronto sulle principali questioni legate alla sicurezza dell’area metropolitana, con particolare attenzione al coordinamento tra le forze di polizia e al rafforzamento della presenza della Polizia di Stato sul territorio, in un’ottica di maggiore prossimità ai cittadini.
Nel corso del colloquio, Lamparelli ha manifestato la piena disponibilità a proseguire e consolidare la collaborazione istituzionale con la Prefettura e con le altre forze dell’ordine, puntando su un’azione sinergica per affrontare le criticità del territorio.
Al centro dell’impegno comune, la volontà di garantire una presenza dello Stato costante, visibile e vicina alle esigenze delle comunità locali, attraverso il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela della sicurezza pubblica.
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