Si spara in due zone distinte della città, due feriti da arma da fuoco a Fuorigrotta ed al centro storico.

I Carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti martedì pomeriggio presso l’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta per un uomo ferito.

Si tratta di un quarantenne di Pianura centrato alla schiena da un colpo d’arma da fuoco.

Sarebbe accaduto in via Adriano, a Fuorigrotta.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Un 23enne è giunto sempre martedì pomeriggio nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con una ferita d’arma da fuoco al gluteo.

I medici l’hanno medicato e, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane ha dei precedenti.

Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire le modalità del suo ferimento. (ANSA).