Sicurezza alimentare, incontro in Consiglio Comunale

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Si terrà martedì 16 giugno 2026, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Napoli, al quinto piano di Palazzo San Giacomo in via Verdi, la presentazione del volume “Disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare”, scritto dal Ten. Col. CC Prof. Samuele Pulze, capo della 3ª Sezione Sicurezza Alimentare del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri e docente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo.

L’iniziativa vedrà i saluti istituzionali del consigliere comunale di Napoli Gennaro Acampora. A moderare l’incontro sarà la dott.ssa Manuela Tortese, consulente di direzione, coordinatore didattico, trainer e speaker, esperta in empowerment, crescita personale, parità di genere, orientamento professionale e tecniche di audit.

Nel corso della mattinata interverrà lo stesso Samuele Pulze, autore del libro, che approfondirà il quadro normativo e operativo legato alla sicurezza alimentare.

Gli interventi previsti

Previsti inoltre i contributi del dott. Salvatore Schiavone, direttore dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) per Campania e Molise; del prof. Giuseppe Iovane, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM); del dott. Giuseppe Di Ioria, direttore della U.O.C. Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell’ASL Napoli 3 Sud; del prof. Flavio Boccia, ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; e del Ph.D. Giuseppe Parise, docente, consulente e divulgatore scientifico, responsabile del gruppo Parise e del sistema HACCP Group.

Approfondimento

L’incontro rappresenterà un momento di approfondimento sui temi della sicurezza alimentare, della tutela dei consumatori, dei controlli lungo la filiera agroalimentare e dell’applicazione delle normative vigenti, attraverso il contributo di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, del mondo universitario e della ricerca scientifica.