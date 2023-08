Sicurezza, associazioni taxi apprezzano lavoro del Comune

In una lettera inviata tra gli altri agli assessori alla mobilità e alla legalità, le associazioni dei tassisti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa del Comune, sostenuta dal Prefetto Claudio Palomba e predisposta dagli assessori ai Trasporti Edoardo Cosenza e alla Legalità Antonio De Iesu, che ha visto la presenza delle forze dell’ordine ed una nuova organizzazione per l’accesso e l’uscita dai posteggi taxi alla Stazione Centrale ed al Molo Beverello, che stanno producendo effetti positivi. Gli stessi risultati si attendono anche nell’area dell’aeroporto.

“Ringrazio le associazioni sindacali che hanno verificato che le misure adottate a Piazza Garibaldi e alla Stazione marittima hanno mitigato gli elementi di criticità che esistevano fino a qualche mese fa – ha osservato l’Assessore Antonio De Iesu – Sicuramente, sull’area dell’aeroporto, miglioreremo e intensificheremo i servizi per garantire altrettanta efficacia nell’azione operativa. Il mio appello alle cooperative, ai tassisti, alle associazioni, è quello di fare un salto di qualità. Non bisogna delegare tutto all’azione repressiva e sanzionatoria, ma c’è bisogno di autodeterminazione da parte del tassisti per curare la qualità del servizio che offriamo ai turisti. I turisti che visitano Napoli valutano la qualità dei servizi e sicuramente ogni turista prenderà più volte il taxi. E la qualità dei servizi è un elemento su cui si valuta all’estero l’immagine della città, per cui è interesse dei tassisti, di tutti i tassisti, offrire il meglio di sé, riqualificando anche il parco automobilistico, garantendo un servizio migliore, adattandosi a quella che è la domanda, perché l’offerta da parte dei tassisti deve corrispondere alla domanda che la città e i turisti ci pongono”.