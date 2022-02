Sicurezza, Borrelli (Verdi): raid di banditi armati a Soccavo in diversi negozi venerdì sera.

“Nella serata di venerdì, a via Epomeo, sono stati svaligiati diversi negozi in poco tempo con banditi armati di pistole”.

Lo sostiene il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli secondo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini.

“Le attività sono state prese di mira e svaligiate, la striscia di furti è stata fermata solo dalla reazione di un negoziante che non ha ceduto alla richieste dei ladri, rischiando per la propria incolumità, e mettendoli in fuga. Un’azione che poteva costargli caro. Nell’ultimo tentato colpo, la colluttazione ha portato al ferimento e al ricovero in ospedale dello stesso negoziante e di una donna, che è stata colpita al volto da una bottiglietta lanciata con violenza da uno dei delinquenti”, si sottolinea.

“Vicinanza ai negozi colpiti e alle persone ferite – ha detto Borrelli – una situazione vergognosa e senza precedenti. Gente senza scrupoli che rovina la vita delle persone oneste. Siamo davanti a una deriva criminale senza precedenti con i cittadini che mettono in pericolo la propria vita pur di difendersi. Lo Stato ha adesso il compito di far sentire la propria presenza con forza. Sì individuino questi soggetti al più presto e si assicurino alla giustizia, prima che possano creare danni ad altre attività. Serve più presenza delle forze dell’ordine.

Siamo davanti a criminali ormai sempre più violenti e pericolosi che meritano di passare la vita dietro le sbarre”. (ANSA).