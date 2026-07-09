Sicurezza, il vertice in Prefettura con Piantedosi

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Due ore e mezzo di confronto serrato per definire una strategia capace di ridurre la circolazione delle armi e prevenire nuovi episodi di violenza urbana.

È il bilancio del vertice che si è svolto nel pomeriggio di ieri nel palazzo della Prefettura di Napoli, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del prefetto Michele di Bari, del capo della Polizia Vittorio Pisani, del sindaco Gaetano Manfredi, dei procuratori di Napoli, Napoli Nord, Torre Annunziata e Nola, oltre che del procuratore generale e della presidente della Corte d’Appello.

Piantedosi: “Non siamo in una fase di emergenza acuta, ma alcuni episodi richiedono interventi specifici”

Al termine del vertice, Piantedosi ha chiarito il quadro generale: «Non siamo agli anni dell’emergenza acuta criminalità o sicurezza a Napoli e, guardando l’andamento statistico, la città non registra particolari criticità. Tuttavia ci sono stati episodi che abbiamo analizzato e che ci consigliano di intervenire».

Il riferimento è alle recenti stese e soprattutto al caso di Montesanto, dove un uomo è sceso in strada impugnando una mitragliatrice. «L’attenzione è sulla ricorrente presenza di armi, talvolta anche tra ragazzi, e ci siamo chiesti cosa si può fare di più», ha aggiunto il ministro.

140 nuove unità e un protocollo per potenziare la videosorveglianza

Piantedosi ha annunciato che entro poche settimane arriveranno a Napoli 140 nuove unità tra poliziotti e carabinieri, cui si aggiungeranno militari della Guardia di Finanza.

Sul fronte tecnologico, è pronto un protocollo di intesa per incrementare la videosorveglianza 3 milioni di euro di investimento per la sola città di Napoli (in parte fondi di coesione), 352 nuove telecamere in fase di completamento che si aggiungeranno alle 900 già operative, con «un livello di buona efficienza», ha precisato il ministro.

Un anno e mezzo di rafforzamento degli organici

Piantedosi ha ricordato che negli ultimi 18 mesi sono state assegnate all’area metropolitana 1.532 unità delle tre forze di polizia, «a testimonianza dell’attenzione riservata a questa zona».

Obiettivo: prevenzione e controllo del territorio

La linea condivisa al tavolo è quella di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, migliorare la capacità di intervento rapido e potenziare gli strumenti tecnologici per l’individuazione dei responsabili di reati, soprattutto quelli legati all’uso di armi.