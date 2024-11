Sicurezza, Manfredi: piano straordinario per le feste

- pubblicità -

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente parlato delle misure che il comune sta attuando in collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine per garantire la sicurezza in città durante il periodo natalizio, un momento in cui si prevede un aumento significativo del numero di visitatori. Questo piano straordinario di controllo è pensato per gestire al meglio l’afflusso di persone, preservando l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Durante un evento svolto al foyer del teatro San Carlo, il sindaco ha evidenziato come i preparativi stiano procedendo in maniera ottimale.

Ha sottolineato che tutti i segnali finora indicano un’organizzazione efficace e ben coordinata, menzionando che interventi specifici, come quello in corso su piazza Dante, fanno parte di questa strategia di sicurezza complessiva.

Manfredi ha anche affrontato le speculazioni della stampa riguardo a un possibile rimpasto della sua Giunta.

Ha sottolineato che, nonostante le voci ricorrenti su potenziali cambiamenti, l’obiettivo principale rimane quello di lavorare con impegno e dedizione per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Ha ribadito l’importanza di un buon governo per la città di Napoli e ha promesso che l’amministrazione si impegnerà a migliorare ulteriormente la gestione della città nei prossimi mesi e anni, cercando di ottenere risultati sempre migliori nell’interesse della comunità.