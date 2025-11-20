Sicurezza, protocollo Polizia-Enel

- pubblicità -

La Polizia di Stato ed Enel consolidano la loro collaborazione con la firma di un protocollo d’intesa volto a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità, la sicurezza e la cooperazione.

L’accordo è stato sottoscritto dal capo della Polizia Vittorio Pisani e dal Ceo di Enel Flavio Cattaneo.

Al centro dell’intesa ci sono misure mirate alla protezione delle infrastrutture destinate ai servizi pubblici essenziali per garantire la stabilità della rete elettrica e allo sviluppo di sinergie nell’ambito della cybersicurezza.

Il protocollo prevede inoltre azioni rivolte alla prevenzione di diverse tipologie di illecito, tra cui frodi, furti di energia e fenomeni di telemarketing aggressivo, con l’obiettivo di aumentare la tutela dei consumatori.

L’intesa contempla anche iniziative per l’efficientamento energetico delle strutture della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, oltre a includere programmi di formazione e aggiornamento congiunti, destinati a rafforzare le competenze e la collaborazione tra istituzioni e privato, creando valore per il sistema Paese.