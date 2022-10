Sicurezza stradale a scuola, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia, con tanto di aggressione.

Luca Abete si trova fuori da una scuola di Napoli per mostrarci come diversi genitori vadano a prendere i figli in scooter ignorando le regole previste dal codice della strada: bambini e adulti circolano senza casco e spesso in tre su un motorino.

A un certo punto, però, la situazione si scalda e il nostro inviato viene insultato e spintonato

sotto gli occhi della Polizia municipale.

Qui il servizio integrale

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/napoli-luca-abete-insultato-e-spintonato-fuori-da-una-scuola_78281.shtml