Sicurezza, zona rossa al Vomero, e proroga per altre 9 aree

- pubblicità -

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha prorogato le nove “zone rosse” già attive in città e ha disposto l’istituzione di una decima area nel quartiere Vomero, in alcune strade ritenute particolarmente esposte a episodi di criminalità e comportamenti illegali registrati nelle ultime settimane.

La decisione arriva dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha analizzato l’aumento di episodi violenti e situazioni di allarme sociale nel quartiere collinare.

Le aree interessate dal provvedimento

Le zone rosse prorogate riguardano: Coroglio, Mergellina e via Caracciolo, Porta Capuana, Piazza Bellini e piazza Dante, Barra, Porta Nolana, Sanità, Chiaia, Area antistante lo stadio “Diego Armando Maradona”

A queste si aggiunge ora la zona rossa del Vomero, introdotta “in considerazione della circostanza che vi si sono verificati, negli ultimi tempi, alcuni eventi criminosi e di illegalità che hanno causato allarme sociale tra la popolazione”.

Le motivazioni della Prefettura

In una nota, la Prefettura sottolinea che le aree coinvolte sono caratterizzate da elevato afflusso di residenti e turisti, numerosi esercizi commerciali, criticità legate alla movida e alla microcriminalità.

Il provvedimento mira a garantire una vigilanza rinforzata, con interventi preventivi e immediati per evitare che situazioni di rischio degenerino in turbative dell’ordine pubblico.

Cosa prevedono le “zone rosse”

Nelle aree individuate è previsto il divieto di stazionamento per: soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, persone che tengono comportamenti violenti, minacciosi o molesti, tali da impedire la libera fruizione degli spazi pubblici.

La misura, spiega la Prefettura, risponde alle esigenze di prevenzione generale e controllo del territorio, configurandosi come un deterrente contro la microcriminalità e uno strumento per salvaguardare decoro urbano e incolumità pubblica.