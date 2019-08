Simona Tabasco attrice rivelazione al Social World Film Festival di Vico Equense.

Simona Tabasco riceve il premio come attrice rivelazione dell’anno in occasione del Social World Film Festival in programma dal 27 luglio al 4 agosto a Vico Equense.

Il Social World Film Festival, giunto alla sua nona edizione, è la Mostra internazionale del Cinema Sociale. Nasce nel 2011 dall’idea del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo insieme al Comune di Vico Equense per realizzare un momento di aggregazione culturale e sociale per giovani. Una settimana di attività dedicate: giurie, workshop, masterclass, incontri, dibattiti e contest creano un’occasione professionalizzante e unica.

Il Festival prosegue per tutto l’anno grazie a eventi nazionali ed internazionali che promuovono il cinema giovane e la Regione Campania nel mondo.

Simona Tabasco, classe 1994, è una giovane attrice partenopea. Si diploma a Roma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e i primi esordi col piccolo schermo arrivano grazie alle serie televisive Fuoriclasse ed È arrivata la felicità.

Nella serie Rai I bastardi di Pizzofalcone Simona interpreta Alex Di Nardo, una donna forte, una poliziotta omosessuale alla ricerca di indipendenza.

L’esordio sul grande schermo avviene nel 2014 con il film Perez di Edoardo De Angelis dove interpreta la giovane Tea, figlia del protagonista Demetrio.

Il film è stato presentato alla 71esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia.