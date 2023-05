Sindacincontatto 2.0 Informati e sicuri: un servizio in più per la sicurezza dei cittadini.

Al via il nuovo servizio del Comune di Napoli Sindacincontatto 2.0.

Parte il nuovo servizio telefonico gratuito voluto dall’Amministrazione comunale per consentire a tutti i cittadini di essere aggiornati su notizie di pubblica utilità relativamente a temi di emergenze di protezione civile, allerte meteo per fenomeni rilevanti, emergenze di traffico e viabilità, criticità metro linea 1 e funicolari, eventi rilevanti in città.

Sindacincontatto 2.0 è uno strumento che permette di raggiungere tutti i cittadini che vogliono aderire al servizio con una comunicazione simultanea, tempestiva e capillare per renderli più informati e più sicuri.

E’ possibile iscriversi al servizio telefonico gratuito attraverso la compilazione di un semplice form di contatto sulla piattaforma www.napoli.sindacincontatto.it selezionando le aree tematiche per le quali si desidera ricevere gli aggiornamenti.

Le comunicazioni da parte del Comune di Napoli avvengono attraverso una semplice chiamata vocale che potrà raggiungere i cittadini su numeri di rete fissa o di rete mobile a seconda della preferenza espressa in fase di registrazione. In qualsiasi momento sarà possibile cancellare la propria iscrizione al servizio.

“La piattaforma Sindaci in contatto 2.0 – dichiara il Sindaco Gaetano Manfredi – aiuterà l’Amministrazione a comunicare con i cittadini e consentirà loro di poter avere, in tempo reale, informazioni che servono per poter vivere meglio ed in maggiore sicurezza. Aiutiamoci insieme per poter fare una Napoli più vivibile e più sicura”