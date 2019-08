Sistem Tubular, pannelli fotovoltaici di ultima generazione.

Si chiama Sistem Tubular il nuovo marchio dell’azienda turca Sistem Enerji Uretim San Tic Ltd. distribuito in Italia da X-Win, azienda leader nella distribuzione di sistemi innovativi di energy storage. Oggi, la ricerca delle soluzioni alternative per ridurre i consumi energetici senza impattare sull’ambiente è la principale sfida di molte famiglie che ricorrono alle energie rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria con pannelli solari termici. Un impianto solare termico residenziale, infatti, consente di ridurre notevolmente i costi energetici per produrre l’acqua calda, sia per uso sanitario che per il riscaldamento: l’energia viene trasferita dalla luce solare all’acqua attraverso un pannello posto sul tetto dell’abitazione, un circuito idraulico chiuso e un serbatoio di accumulo dell’acqua.

Sistem Enerji Uretim San Tic Ltd. è la prima azienda in Turchia, sotto la guida di Nazim Cimen, ad aver progettato il modello Ephesus, un tubo di vetro sottovuoto dal design moderno ed ergonomico, con tecnologıa heat pıpe che sfrutta maggiormente i raggi infrarossi e ultravioletti del sole, garantendo una ottima resa anche in condizioni metereologiche avverse, oppure nelle regioni in cui i raggi del sole sono inclinati. Il sistema “sottovuoto” consente una minore dispersione del calore, con un’efficienza complessiva dell’impianto del 15-20% in più rispetto ad un impianto solare termico con pannelli piani.

«Un impianto solare è una scelta ecologica che consente di puntare su una fonte di energia rinnovabile e di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 – dice Davide Orciani, amministratore di X-Win, –; i vantaggi sono molteplici: miglioramento delle prestazioni energetiche, risparmio sui costi dei consumi, salvaguardia ambientale e la possibilità di usufruire del Conto Termico 2.0 e ricevere degli incentivi che variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta».

«Dopo anni di lavoro, ricerca e sviluppo, siamo riusciti a dare vita ad un modello solare termico diverso dai sistemi convenzionali di energia solare – spiega Huseyin Kuru, amministratore delegato di Sistemi Solari Italia S.r.l. –; la tecnologia heat pıpe permette una maggiore efficienza e, a differenza dei tubi sottovuoto tradizionali, i nostri sono isolati dalle infiltrazioni d’acqua e il funzionamento è assicurato anche durante i mesi invernali più rigidi, senza il rischio di congelamento e di conseguente esplosione. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le emissioni di carbonio nell’atmosfera e risparmiare, per fare un esempio, almeno 300 euro l’anno sulle bollette dell’elettricità o del gas naturale di un nucleo familiare di 4 persone. Inoltre, vogliamo contribuire al raggiungimento delle norme climatiche dell’Unione Europea 2030 e ridurre il fabbisogno energetico esterno».

Gli investimenti Sistem Tubular non sono limitati alla sola Turchia: l’azienda, fondata nel 1994, quest’anno ha dato vita a Sistemi Solari Italia, una sede italiana presso Salerno, e ha creato una fabbrica di panelli per l’energia solare in Messico con una capacità annuale pari a 30.000 unità, continuando a creare occupazione, sia in patria che all’estero, con reti di vendita nazionali e internazionali