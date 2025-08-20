Sistema Sorrento, di nuovo in carcere Lello il sensitivo

- pubblicità -

Raffaele Guida, in arte Lello il sensitivo, torna in carcere per l’inchiesta sugli appalti del Comune di Sorrento.

Guida e altri sei indagati tornano in custodia cautelare dopo che il Tribunale del Riesame aveva annullato le misure a fine luglio.

Considerato “l’alter ego del sindaco”, si presentava come vicesindaco nei rapporti con gli imprenditori.

Reati contestati: Corruzione, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti.

Periodo degli appalti: Dal 2022 al 2024.

Sistema criminale: Secondo il gip, il sodalizio tra Coppola e Guida era finalizzato a ottenere utilità illecite da ogni iniziativa pubblica, con almeno 22 altri soggetti coinvolti.

Considerazioni del gip

Gravità dei fatti : Sottolineata la strumentalizzazione della funzione pubblica e i danni arrecati all’amministrazione.

: Sottolineata la strumentalizzazione della funzione pubblica e i danni arrecati all’amministrazione. Pericolo di reiterazione: Ritenuto concreto e attuale, vista la natura organizzata e ancora parzialmente celata del sistema.

Secondo il gip “il duo aveva innanzitutto lo scopo di far proliferare le iniziative pubbliche del Comune di Sorrento; di poi aveva l’obiettivo imprescindibile di trarre da ognuna di queste iniziative consistenti utilità illecite, alle quali non si poteva in alcun modo sfuggire”. Il gip ha ritenuto, inoltre, che “i fatti commessi sono, invero, gravissimi sia per la costante strumentalizzazione della funzione, asservita dall’indagato Coppola al proprio personale tornaconto, sia per i danni inevitabilmente arrecati al buon andamento della pubblica amministrazione. I fatti commessi sono, inoltre, gravissimi anche se ‘soggettivamente considerati’ con precipuo riferimento agli imprenditori e ai funzionari comunali, in quanto le condotte contestate sono recentissime e relative, in molti casi, ad appalti ancora in corso o, comunque, i cui procedimenti amministrativi non sono definiti completamente”. Il gip ha ritenuto, pertanto, “l’esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, emergendo una organizzazione criminale solo in minima parte disvelata”.