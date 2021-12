SMAnia di gusto on the road, evento di solidarietà giovedì 16.

Dopo l’apertura del roadshow avvenuta qualche giorno fa ad Ancona, farà tappa a Napoli, giovedì 16 dicembre, “SMAnia di gusto on the road”, l’iniziativa per supportare le persone con patologie neuromuscolari che convivono quotidianamente con problemi di deglutizione, aiutandole a sentirsi incluse in un momento carico di convivialità come quello dei pasti e delle festività natalizie.