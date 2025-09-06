Smontava auto rubata, arrestato dai Carabinieri

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Stavano smontando un’auto appena rubata in via strada vicinale Molino dell’Annunziata quando i carabinieri di Poggioreale li hanno notati.

Una volta individuati dagli agenti, i tre hanno cercato di fuggire su una Peugeot 208.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è andata a sbattere contro un muretto in una strada di campagna.

Gli agenti sono riusciti a fermare solo uno dei tre: si tratta di un 27enne di Casalnuovo di Napoli, mentre i complici non sono ancora stati trovati.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE