Sospeso il provvedimento per la chiusura dei lidi.

“E’ stata sospesa l’esecuzione del provvedimento di annullamento in autotutela dell’esito positivo della SCIA ed è stato assegnato un ulteriore termine di 10 giorni per produrre la documentazione integrativa.”

Lo rende noto l’assessore alle attività produttive Rosaria Galiero.

L’Amministrazione comunale, per il tramite degli uffici competenti, precisa che dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni della circolare dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale in ordine alla sospensione dell’attività in caso di evidenti condizioni meteo avverse e/o in relazione agli avvisi di allerta meteo diramati dai servizi di Protezione Civile regionali.