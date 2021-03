Sottopassi a Pompei, incontro su modifiche progetto EAV negli uffici della Regione Campania.

Il giorno 31 Marzo 2021, alle ore 16, una delegazione dei comitati cittadini pompeiani sarà ricevuta negli uffici della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli per un incontro sul progetto “Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel territorio di Pompei”.

All’incontro presenzieranno il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Ing. Luca Cascone, il Segretario della stessa commissione, Dott. Luigi Cirillo, il Responsabile Unico del Progetto dell’Ente Autonomo Volturno, Ing. Fiorentino Borrello.

Per i comitati cittadini, saranno presenti l’Ing. Carlo De Felice, presidente dell’Associazione Crapolla Oltre, il Dott. Antonio Vitiello, portavoce del Comitato “Pompei: NO ai Sottopassi”, l’Ing. Vincenzo Coppola del Comitato Cittadino Pompeiano, Antonio Cascone di Pompei Futura, e l’Ing. Giovanni D’Amato per il Movimento Cinque Stelle Nova Pompei.

Non sappiamo se all’incontro parteciperà l’Amministrazione Comunale di Pompei. Se è vero che Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale stanno lottando contro il SARS-CoV-2 – e a loro rivolgiamo il nostro pensiero e rinnoviamo l’augurio di pronta e piena guarigione – è anche vero che la Città ha un Vice-Sindaco, Dott.ssa Andreina Esposito, e un Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Dott.ssa Raffaella Di Martino, che stanno lavorando al servizio della Città sottoscrivendo anche importanti provvedimenti.

La loro presenza all’incontro sarebbe fondamentale, sopratutto alla luce delle recentissime dichiarazioni dello stesso Sindaco Carmine Lo Sapio, il quale durante la riunione di Consiglio Comunale del 28 Febbraio u.s. ha pubblicamente detto che proporrà di togliere i sottopassi dal progetto.

Durante l’incontro, che dovrebbe precedere l’audizione alla Commissione Trasporti sul progetto così come richiesto dal Dott. Cirillo ormai due mesi fa, saranno presentate alcune modifiche che, secondo i consiglieri regionali, dovrebbero andare incontro alle rimostranze dei cittadini, per altro sottoscritte due anni fa in apposita raccolta firme fa 5000 cittadini, più di un terzo del corpo elettorale pompeiano.

Questo incontro, pertanto, legittima ulteriormente le istanze dei cittadini pompeiani, in particolare degli abitanti della periferia nord della Città. Tutti gli interlocutori con cui si è interagito fin qui hanno infatti espresso perplessità in merito alle criticità del progetto. Così

l’AD di EAV, Dott. Umberto De Gregorio, e il RUP, ing. Fiorentino Borrello, nell’incontro coi comitati del 26 Gennaio 2021. Così il Consigliere Regionale Luigi Cirillo, nell’incontro coi comitati del 22 Gennaio 2021. Così il Sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, nell’incontro coi comitati a il 21 Dicembre 2020. Così l’Amministrazione Comunale, guidata da Pietro Amitrano e sostenuta da numerosi esponenti dell’attuale amministrazione, mentre lavorava a ottenere consenso intorno all’idea della linea metropolitana leggera, per altro inserita nella Delibera di Consiglio Comunale 56/2019 di adozione della variante urbanistica.

D’altra parte, i colloqui informali intercorsi fin qui destano molte preoccupazioni, giacché il progetto continuerebbe ad essere basato sui sottopassi, prevederebbe ancora il muro di separazione tra la periferia e il centro della Città e non vedrebbe attenuata affatto la colata di cemento e asfalto su una periferia che ha ancora una vocazione agricola e costituisce uno degli ultimi polmoni verdi di Pompei.

La speranza, però, è che finalmente si vedano nero su bianco le modifiche a un progetto, le cui procedure preliminari continuano spedite, considerate le avviate procedure di esproprio basate su carte vecchie ormai di due anni.

La speranza è di non ritrovarsi di fronte a un muro e che ci sia spazio per un’interlocuzione anche aspra, ma corretta e rispettosa delle esigenze delle parti.

La speranza è riuscire a dimostrare che a Pompei è possibile progettare opere pubbliche in modo tale da salvaguardare le legittime necessità di EAV, da non mortificare le esigenze della cittadinanza e da valorizzare il brand di rilievo mondiale della Città, rendendola moderna, vivibile e sicura.