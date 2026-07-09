Spaccio nel parcheggio del Pronto Soccorso, arrestato dai Carabinieri

Spaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorso. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Napoli, durante un controllo all’esterno dell’ospedale San Paolo.
Cocaina nel parcheggio del pronto soccorso
La pattuglia della stazione di Rione Traiano ha notato un uomo aggirarsi tra le auto senza entrare in ospedale né attendere qualcuno. Poco dopo i militari hanno visto lo scambio: una banconota da 50 euro in cambio di una dose di cocaina.
L’acquirente è stato bloccato e segnalato alla Prefettura per uso personale, mentre il pusher, un 52enne già noto alle forze dell’ordine, arrestato.
Tre arresti in meno di 10 ore ai piedi dei Monti Lattari
La giornata dei carabinieri è proseguita con altri tre arresti tra Sant’Antonio Abate, Lettere e Castellammare di Stabia.
Sant’Antonio Abate
Arrestato un 56enne già ai domiciliari. Nella sua abitazione trovati: crack e hashish, due bilancini di precisione, una pistola con matricola abrasa. L’uomo è stato trasferito in carcere.
Lettere
In via Depugliano, controllato un 41enne già noto alle forze dell’ordine. Aveva 52 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, 86 grammi di sostanza da taglio. Nelle tubature di scarico, i carabinieri hanno trovato altre 45 dosi di cocaina. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.
Castellammare di Stabia
Arrestato un 24enne del posto. Aveva appena ceduto una stecchetta di hashish a un 16enne, poi segnalato alla Prefettura.
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