L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, si è presentato in sala stampa nel Centro tecnico di Castel Volturno per incontrare i giornalisti alla vigilia della partita contro il Torino, portando in mano due rose.

“Queste fiori sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi”, ha detto e non ha voluto aggiungere altro.

Il gesto per ricordare le due ragazze iraniane uccise. (ANSA)