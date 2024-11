- pubblicità -

Due uomini sono stati ricoverati in gravi condizioni in due diversi ospedali del Napoletano dopo essere stati colpiti da proiettili in diverse parti del corpo.

I due, un 58enne e un 40enne, sono entrambi conosciuti alle forze dell’ordine e sono stati trasportati rispettivamente agli ospedali di Frattamaggiore e Acerra.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio a Casoria, in via Salvo D’Acquisto, dove i carabinieri hanno rinvenuto alcuni bossoli.